  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: الطاقة في المركز الأول بجدول أعمال أذربيجان وهنغاريا

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف: الطاقة في المركز الأول بجدول أعمال أذربيجان وهنغاريا

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في لقاء منعقد مع رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك في 30 يناير في بودابست إن جميع أعضاء الوفد تلقوا تعليمات عني أن يكونوا في اتصال دائم بزملائهم من اجل حل المسائل المهمة المدرجة في جدول الأعمال الثنائي.

    وأوضح الرئيس علييف أن الطاقة يحتل المركز الأول في جدول أعمالنا البتة ونوقع اليوم على مذكرة تفاهم مهمة واعتبر هذه خطوة مهمة للغاية لأنها أول وثيقة يوقع عليها من اجل الأخذ في التعاون في مجال إمداد الغاز.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٨]
    6 سيارات خاصة بالصليب الأحمر تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٤٠]
    9 شاحنات تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]
    5 شاحنات تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
    7 شاحنات تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع