الرئيس إلهام علييف: الطاقة في المركز الأول بجدول أعمال أذربيجان وهنغاريا

باكو، 30 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في لقاء منعقد مع رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك في 30 يناير في بودابست إن جميع أعضاء الوفد تلقوا تعليمات عني أن يكونوا في اتصال دائم بزملائهم من اجل حل المسائل المهمة المدرجة في جدول الأعمال الثنائي.

وأوضح الرئيس علييف أن الطاقة يحتل المركز الأول في جدول أعمالنا البتة ونوقع اليوم على مذكرة تفاهم مهمة واعتبر هذه خطوة مهمة للغاية لأنها أول وثيقة يوقع عليها من اجل الأخذ في التعاون في مجال إمداد الغاز.