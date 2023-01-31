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    مأدبة غداء على شرف الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا في بودابست

    ٣١.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٢]

    بودابست، 31 يناير، (اذرتاج)

    أقيمت في 30 يناير مأدبة غداء رسمي على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا باسم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وقرينته السيدة أنيكو ليفاي في مدينة بودابست.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء المجري ألقيا كلمة في مأدبة الغداء.

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