الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الرسمية الى المجر

بودابست، 31 يناير، (اذرتاج) اختتم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف زيارته الرسمية الى المجر في 30 يناير. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار بودابست الدولي الحامل اسم فرنتس لست على شرف الرئيس الاذربيجاني. وكان في وداع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف قرينه السيدة الأولى مهربان علييفا في ارض المطار وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي ومدير مكتب الرئيس المجري جيرجيلي إيكلر ومسؤولين آخرين.

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