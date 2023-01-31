زلزال في محافظة إسماعيلي
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
باكو، 31 يناير، (اذرتاج)
وقع زلزال في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية اليوم في الساعة 06:54 بالتوقيت المحلي.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.8 درجة على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم تحت الارض.
ولم يشعر الزلزال.
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