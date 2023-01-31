باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد بيشاور إلى 72

باكو، 31 يناير، (اذرتاج)

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الشرطة بالمدينة إلى 72 مشيرا إلى أنه لا تزال توجد جثث تحت الأنقاض، وفق ما أوردت اذرتاج نقلا عن وكالة "تاس".

وأصيب اكثر من 157 آخر عقب قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الشرطة.

يذكر أن حركة طالبان الباكستانية "تحريك طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.