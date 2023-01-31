أذربيجان: 6 حالات إصابة بكورونا في 30 يناير

باكو، 31 يناير، (اذرتاج)

سجلت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 10 مصابين بالفيروس خلال 30 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و909 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و600 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و81 مريضا منهم ويستمر علاج 228 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 634 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و485 ألف و294 فحص.