أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 30 يناير
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥٠]
باكو، 31 يناير، (اذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 30 يناير، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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