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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 30 يناير

    ٣١.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥‎٠]
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 30 يناير

    باكو، 31 يناير، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 30 يناير، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

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