البرلمانيون الإندونيسيون يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٧]
باكو، 31 يناير، (اذرتاج)
قام ممثلو مجموعة العلاقات البرلمانية الاندونيسية الاذربيجانية اليوم بزيارة إلى المقابر الفخرية ومقابر الشهداء، ذلك على هامش زيارتهم الى أذربيجان.
أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد الاندونيسي زار ضريح الزعيم القومي حيدر علييف ووضع باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
زار الوفد مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
وثم شاهد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.
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