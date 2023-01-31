الخارجية تحذر: لا تسافروا إلى إيران إلا لضرورة قصوى

باكو، 31 يناير، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانًا تحذر فيه من المسافرة إلى جمهورية إيران الإسلامية.

وقالت الخارجية فيه إن سفارة جمهورية أذربيجان في إيران تعرضت للهجوم الإرهابي المسلح قرابة الساعة 8.30 من يوم 27 يناير مما أدى إلى سقوط رئيس جهاز امن السفارة اورخان عسكروف ضحية وإصابة موظفين آخرين.

وأهابت الخارجية فيه تجنب مواطني جمهورية أذربيجان من المسافرة إلى جمهورية إيران الإسلامية إلا لضرورة قصوى نظرا للأوضاع غير المستقرة في إيران وللعمل الإرهابي المنفذ ضد بعثة البلد الدبلوماسية فيها والمواطنين الذين اضطروا إلى المسافرة إليها للتحلي بالحيطة والحذر واليقظة.

كما أوصت الخارجية مواطني أذربيجان الموجودين حاليا في أراضي إيران بالامتثال بقواعد السلامة والأمن.

وأعادت للذاكرة أن قنصلية أذربيجان العامة في مدينة تبريز تواصل فعالياتها لتقديم خدمات القنصلية وغيرها للمواطنين على العنوان:

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