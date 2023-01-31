شركة "آزال" للطيران تستأنف رحلات الى برشلونة

باكو، 31 يناير، (أذرتاج)

تستأنف شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال" تسيير رحلاتها الجوية الى المدن الأوروبية الشهيرة - برشلونة.

أفادت وكالة اذرتاج ان شركة "آزال" نشرت هذا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "من المقرر أن تبدأ تسيير رحلتنا الأولى إلى واحدة من أكبر المدن السياحية في 2 مايو. وسيتم تشغيل الرحلات مرتين في الأسبوع - يومي الثلاثاء والأحد.