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    شركة "آزال" للطيران تستأنف رحلات الى برشلونة

    ٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٧]
    شركة

    باكو، 31 يناير، (أذرتاج)

    تستأنف شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال" تسيير رحلاتها الجوية الى المدن الأوروبية الشهيرة - برشلونة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان شركة "آزال" نشرت هذا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "من المقرر أن تبدأ تسيير رحلتنا الأولى إلى واحدة من أكبر المدن السياحية في 2 مايو. وسيتم تشغيل الرحلات مرتين في الأسبوع - يومي الثلاثاء والأحد.

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