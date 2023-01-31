نائب رئيس الوزراء يلتقي بسفير بريطانيا العظمى
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٦]
باكو، 31 يناير، أذرتاج
التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أحمدوف في 31 يناير بسفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في البلد فرغوس أولد.
قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء شهد التعبير عن الارتياح من تنمية العلاقات بمختلف المجالات بين أذربيجان وبريطانيا العظمى مع مناقشة آفاق التعاون في الاتجاهات ذات الاهتمام المشترك.
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