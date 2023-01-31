تبادل الآراء حول تنظيم بعثات تجارية مشتركة بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية

باكو، 31 يناير، (أذرتاج)

تمت مناقشة تفعيل مجموعة العمل الاذربيجانية السعودية.

أفادت وكالة اذرتاج أن رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف التقى مع نائب وزير العلاقات الدولية لوزارة الاستثمار السعودية محمد الحسنة.

في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، تم تبادل الآراء حول التعاون الثنائي وتفعيل مجموعة العمل الأذربيجانية السعودية وترويج نشاط مجلس الأعمال الأذربيجاني السعودي المشترك الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين كوبيا واتحاد الغرف السعودي في ديسمبر من العام الماضي وفرص الاستثمار في أذربيجان وتنظيم المهام التجارية المشتركة.