أذربيجان: 35 إصابة بكورونا في 31 يناير

باكو، 31 يناير، (اذرتاج)

سجلت 35 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و54 حالة تعافي و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 31 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و944 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و654 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و85 مريضا منهم ويستمر علاج 205 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2256 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و487 ألف و550 فحص.