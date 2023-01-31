بحث التعاون بين رجال الاعمال الاذربيجانيين والاوكرانيين

باكو، 31 يناير، (أذرتاج) التقى رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع رئيس جمعية الأعمال "تيريزي" الأوكرانية الأذربيجانية جلال حسينوف. أفادت وكالة أذرتاج إنه خلال الاجتماع تم تبادل الآراء بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والأوكرانيين حول التعاون والدعم المشترك لتنفيذ المبادرات في هذا المجال.

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