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    اقتصاد


    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٢]
    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    باكو، 1 فبراير، (اذرتاج)

    تم تصدير 171.8 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 297.5 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

    يذكر أنه تم تصدير 155.6 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 221.8 مليون دولار خلال عام 2021.

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