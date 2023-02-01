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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 1 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

    أورو EUR 1 1.8473

    دولار أسترالي AUD 1 1.2016

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3349

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0977

    كرون دنماركي DKK 1 0.2483

    لاري جورجي GEL 1 0.6397

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

    دولار كندا CAD 1 1.2773

    دينار الكويت KWD 1 5.5682

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3983

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0902

    جنيه مصري EGP 1 0.0563

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

    كرون النرويج NOK 1 0.1704

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3923

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.0242

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2924

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2935

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

    دولار تايوان TWD 1 0.0567

    ليرة تركيا TRY 1 0.0904

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.094

    كرون التشيك CZK 1 0.0777

    يوان الصين CNY 1 0.2519

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0936

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4925

    كرون السويد SEK 1 0.1629

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8557

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.3055

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2132

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

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