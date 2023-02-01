البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 1 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

أورو EUR 1 1.8473

دولار أسترالي AUD 1 1.2016

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3349

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0977

كرون دنماركي DKK 1 0.2483

لاري جورجي GEL 1 0.6397

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

دولار كندا CAD 1 1.2773

دينار الكويت KWD 1 5.5682

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3983

بيسو المكسيك MXN 1 0.0902

جنيه مصري EGP 1 0.0563

لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

كرون النرويج NOK 1 0.1704

زلوتي بولندا PLN 1 0.3923

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

روبل روسي RUB 1 0.0242

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2924

دولار سنغافورة SGD 1 1.2935

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.0567

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.094

كرون التشيك CZK 1 0.0777

يوان الصين CNY 1 0.2519

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0936

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4925

كرون السويد SEK 1 0.1629

فرنك سويسرا CHF 1 1.8557

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.3055

بيسو تشيلي CLP 100 0.2132

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004