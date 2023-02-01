البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 1 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091
أورو EUR 1 1.8473
دولار أسترالي AUD 1 1.2016
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3349
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0977
كرون دنماركي DKK 1 0.2483
لاري جورجي GEL 1 0.6397
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168
دولار كندا CAD 1 1.2773
دينار الكويت KWD 1 5.5682
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3983
بيسو المكسيك MXN 1 0.0902
جنيه مصري EGP 1 0.0563
لاي مولدوفا MDL 1 0.0908
كرون النرويج NOK 1 0.1704
زلوتي بولندا PLN 1 0.3923
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.0242
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2924
دولار سنغافورة SGD 1 1.2935
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.0567
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.094
كرون التشيك CZK 1 0.0777
يوان الصين CNY 1 0.2519
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0936
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4925
كرون السويد SEK 1 0.1629
فرنك سويسرا CHF 1 1.8557
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.3055
بيسو تشيلي CLP 100 0.2132
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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