استيراد أكثر من 18.5 ألف طن من الزبدة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب

باكو، 1 فبراير، (اذرتاج)

تم استيراد 18.5 ألف طن من الزبدة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الزبدة المستوردة والزيوت الأخرى المصنوعة من الحليب بلغت 108.2 مليون دولار.

يذكر أنه تم استيراد 15 ألف طن زبدة وزيوت أخرى مصنوعة من الحليب بقيمة 78.8 مليون دولار خلال عام 2021.