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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التعليم التركي ومجموعة من أعضاء البرلمان التركي

    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٢]

    باكو، 1 فبراير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم عبر الاتصال المرئي مع وزير التعليم الوطني التركي محمود أوزر ومجموعة من أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير.

    افادت وكالة اذرتاج ان اللقاء عقد عبر الاتصال المرئي بسبب نتيجة إيجابية للفحص الطبي لفيروس كوفيد 19 لدى أعضاء الوفد التركي .

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