باكو، 1 فبراير، أذرتاج

إن نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل والحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. وقاد هذه الشخصية المرموقة أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003م وهو العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة من خلال استبدال الركود والعطالة اللذين كانا يسودان جميع المجالات إلى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود إلى النهضة.

وحيدر علييف الذي عاد إلى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلاله سنواته المصيرية بعد إعادة استقلال الدولة عام 1991م أبدى أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجها الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر هو أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1997م – يناير

عاد الزعيم العام، الذي قرر الوقوف إلى جانب شعبه الأذربيجاني، الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م، إلى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو إلى نخجوان فور وصوله إلى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه إلى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا في المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة ونائبا في المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حافظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م على الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 3 يناير. الرئيس حيدر علييف استقبل البطل العالمي السابق للشطرنج أناطولي كاربوف.

* 5 يناير. هنأ المسيحيين الأرثوذكسيين الأذربيجانيين بمناسبة عيد الميلاد.

* 6 يناير. التقى بنائب رئيس الوزراء الروسي فاليري سيروف مع الوفد المرافق له.

* 7 يناير. ألقى كلمة في أمسية منظمة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 70 للشاعر الشعبي قابل.

* 13-15 يناير. سافر إلى فرنسا في زيارة رسمية وعقد على هامش الزيارة لقاءات مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك وعمدة باريس جان تيار ورئيس الجمعية الوطنية فيليب سيغين وغيرهم فيما ألقى كلمة في حفل توقيع عقود النفط بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركتي إلف أكيتين وتوتال حول حقلي لنكران دنيز وتاليش دنيز وألقى محاضرة في موضوع "أذربيجان والقوقاز عشية القرن الـ 21" لدى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

* 14 يناير. ألقى كلمة في حفل افتتاح غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأذربيجانية في باريس وأدلى بحديث صحفي نفس اليوم لوكالة فرانس بريس وقناة تي وي أرتيه ومجلة بؤان ومجلة اكسبانسيون وحضر حفل توقيع الوثائق الفرنسية الأذربيجانية وألقى كلمة في استقبال رسمي منظم لدى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأذربيجانية.

* 15 يناير. أدلى بحديث صحفي لقناة يورونيوز وقناة تي وي 5 الفرنسية ورد على أسئلة صحفيين أجانب معتمدين لدى فرنسا واجتمع بممثلي الطائفة الأذربيجانية المقيمين في فرنسا.

* 19 يناير. عايد الشاعر الشعبي بختيار وهاب زاده الذي كان يتلقى العلاج لدى مستشفى.

* 20 يناير. زار مقابر الشهداء. حضر العرض الأدبي الفني المكرس لذكرى شهداء 20 يناير لدى القصر الجمهوري وألقى كلمة في لقاء منعقد مع الفنانين المقدمين العرضَ.

* 21 يناير. عقد جلسة تالية للجنة الإصلاحات القانونية.

استقبل رئيس هيئة إدارة شركة فرونتيرا ريسورسيز الأمريكية ويليام وايت.

* 25 يناير. ألقى كلمة في حفل الذكرى السنوية الـ 60 لمركز "نفطجي" الرياضي الصحي وافتتاح جهاز المركزي الأولمبي.

* 28 يناير. استقبل نائبي رئيسي شركتي بريتيش بتروليوم البريطانية بايرون غروت وستات اويل النرويجية رولف مانقو لارسن.

* 30 يناير. ألقى كلمة في اجتماع مكرس للذكرى السنوية الـ 5 لتأسيس هيئة الجمارك الأذربيجانية.

استقبل وزير الطاقة البريطاني اللورد فرايزر مع الوفد المرافق له.

* 31 يناير. التقى لدى القصر الرئاسي بقيادة أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وأعضائها ومديري المعاهد وعلماء رواد لها.