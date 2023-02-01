اتصال هاتفي بين وزيري دفاع أذربيجان وإسرائيل

باكو، 1 فبراير، (اذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في 1 فبراير.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان يوآف غالانت أكد أن العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل تقوم على أساس الصداقة والثقة المتبادلة معربا عن الثقة بالعلاقات القائمة بين البلدين.

هنأ الجنرال ذاكر حسنوف يوآف غالانت على تعيينه وزيرا للدفاع في دولة إسرائيل وأعرب عن ثقته في أن التعاون بين البلدين في المجال العسكري سيتوسع.

وأدان الطرفان خلال المحادثة بشدة الاحداث الإرهابية وناقشا قضايا الأمن الإقليمي وآفاق التعاون العسكري والفني بين البلدين.