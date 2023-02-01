أوكرانيا تدرج وزير الداخلية ارميني الأصل السابق في قائمة المطلوبين في قضية تحطم المروحية

باكو، 1 فبراير، أذرتاج قالت ناتاليا ستاويوكو مساعدة وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسن افاكوف إن جهاز أمن أوكرانيا أدرج وزير الداخلية الأوكراني ارميني الأصل أفاكوف في قائمة المطلوبين في قضية تحطم مروحية في بروفاري. يذكر أن مروحية كانت تقل قيادة وزارة الداخلية الأوكرانية بما فيهم الوزير دينيس موناستيرسكي تحطمت في 18 يناير بمنطقة بروفاري.

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