5 دول تستورد معظم المنتجات الأذربيجانية غير النفطية

باكو، 1 فبراير، (اذرتاج)

احتلت روسيا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة المنتجات الأذربيجانية غير النفطية خلال العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج أنه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 928.6 مليون دولار إلى الاتحاد الروسي و713.1 مليون دولار إلى تركيا و228.4 مليون دولار إلى جورجيا و228.4 مليون دولار إلى الاتحاد السويسري و198.5 مليون دولار و102.7 مليون دولار إلى كازاخستان خلال أشهر يناير – ديسمبر من العام الماضي.