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    تصدير معظم اليوريا من بين المنتجات غير النفطية

    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    تصدير معظم اليوريا من بين المنتجات غير النفطية

    باكو، 1 فبراير، (أذرتاج)

    كانت اليوريا الأولى في قائمة المنتجات غير البترولية المصدرة إلى أذربيجان خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان اليوريا كانت (209.7 مليون دولار) الأولى في قائمة سلع القطاع غير النفطي المصدرة خلال العام الماضي. احتل مصنع القطن المرتبة الثانية (185.2 مليون دولار) والذهب (173.5 مليون دولار) في المركز الثالث.

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