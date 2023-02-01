الرئيس: إن العمل الإرهابي في مبنى سفارتنا في طهران يخضع لتحقيق شامل من قبل أذربيجان

باكو، 1 فبراير، (أذرتاج)

تجري أذربيجان حاليا تحقيقا شاملا في العمل الإرهابي الذي ارتكب في مبنى سفارة جمهورية أذربيجان في طهران.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس أذربيجان إلهام علييف أثناء مقابلته عبر الاتصال المرئي مع وزير التعليم الوطني التركي محمود أوزر ومجموعة من أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير.

وقال رئيس الدولة إنه على الرغم من أن العملية الإرهابية في مبنى سفارتنا استغرقت وقتا طويلا، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة من قبل الشرطة وقوات الأمن الإيرانية خلال هذه الفترة لمنعها. ونتيجة لشجاعة حارس أمن السفارة، تم تحييد الإرهابي وبالتالي منع اعتداء المسلح على موظفين آخرين بالسفارة وأفراد عائلاتهم.

وأعرب الوزير التركي عن تعازيه للرئيس إلهام علييف في وفاة رئيس جهاز الأمن أورخان عسكروف خلال الهجوم الإرهابي على مقر السفارة.