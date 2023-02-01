أذربيجان: 39 إصابة بكورونا في 1 فبراير

باكو، 1 فبراير ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 39 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 44 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 1 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و983 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و698 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و87 مريضا منهم ويستمر علاج 198 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1849 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و489 ألف و399 فحص طبي.