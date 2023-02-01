أذربيجان: تطعيم 281 جرعة من لقاح كورونا في 1 فبراير

باكو، 1 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 281 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 88 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و81 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 93 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و19 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و942 ألف و856 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و402 ألف و406 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و112 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و57 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و281 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.