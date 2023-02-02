وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا

باكو، 2 فبراير (أذرتاج) وصل وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في زيارة الى تركيا تلبية لدعوة وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار. أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال حسنوف سيشارك في "يوم المراقب الرفيع المستوى" المنظم في اطار المناورات الدولية "المناورة الشتوية – 2023" المقام في البلد الشقيق.

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