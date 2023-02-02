  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    وصل وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في زيارة الى تركيا تلبية لدعوة وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال حسنوف سيشارك في "يوم المراقب الرفيع المستوى" المنظم في اطار المناورات الدولية "المناورة الشتوية – 2023" المقام في البلد الشقيق.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٥‎]
    اتصال هاتفي بين وزيري دفاع أذربيجان وإسرائيل
    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٦]
    دورة تدريب في الجيش الأذربيجاني بمشاركة خبراء بريطانيين
    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٢٣]
    رئيس الأركان العامة يتفقد جاهزية الوحدات العسكرية في كلبجار ولاتشين
    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
    جيش أذربيجان يتصدر قائمة اقوى الجيوش في منطقة جنوب القوقاز