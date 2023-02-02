مهرجان "تكنوفست" سيقام في 3 مدن بتركيا في هذا العام
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
باكو، 2 فبراير (أذرتاج)
سيقام مهرجان "تكنوفست" للتكنولوجيا والفضاء والطيران في هذا العام في 3 مدن بتركيا.
أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان مهرجان هذا العام يكرس لمئوية إنشاء جمهورية تركيا.
سيقام المهرجان حسب 41 مسابقة رئيسية و102 فرعية في ازمير في 19-16 مارس وفي إسطنبول في 27 ابريل – 1 مايو، وفي انقرة في 30 أغسطس-3 سبتمبر.
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