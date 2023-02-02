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    أخبار عالمية


    مهرجان "تكنوفست" سيقام في 3 مدن بتركيا في هذا العام

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
    مهرجان

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    سيقام مهرجان "تكنوفست" للتكنولوجيا والفضاء والطيران في هذا العام في 3 مدن بتركيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان مهرجان هذا العام يكرس لمئوية إنشاء جمهورية تركيا.

    سيقام المهرجان حسب 41 مسابقة رئيسية و102 فرعية في ازمير في 19-16 مارس وفي إسطنبول في 27 ابريل – 1 مايو، وفي انقرة في 30 أغسطس-3 سبتمبر.

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