مهرجان "تكنوفست" سيقام في 3 مدن بتركيا في هذا العام

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

سيقام مهرجان "تكنوفست" للتكنولوجيا والفضاء والطيران في هذا العام في 3 مدن بتركيا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان مهرجان هذا العام يكرس لمئوية إنشاء جمهورية تركيا.

سيقام المهرجان حسب 41 مسابقة رئيسية و102 فرعية في ازمير في 19-16 مارس وفي إسطنبول في 27 ابريل – 1 مايو، وفي انقرة في 30 أغسطس-3 سبتمبر.