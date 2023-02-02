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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 2 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

    أورو EUR 1 1.8735

    دولار أسترالي AUD 1 1.2154

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3365

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0998

    كرون دنماركي DKK 1 0.2519

    لاري جورجي GEL 1 0.6432

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

    دولار كندا CAD 1 1.2804

    دينار الكويت KWD 1 5.5741

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4009

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0915

    جنيه مصري EGP 1 0.0562

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

    كرون النرويج NOK 1 0.172

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3984

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.0244

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2976

    دولار سنغافورة SGD 1 1.3036

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

    دولار تايوان TWD 1 0.0573

    ليرة تركيا TRY 1 0.0903

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1109

    كرون التشيك CZK 1 0.0788

    يوان الصين CNY 1 0.2533

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1065

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4974

    كرون السويد SEK 1 0.165

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8743

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1395

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.3234

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2147

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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