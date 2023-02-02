البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

أورو EUR 1 1.8735

دولار أسترالي AUD 1 1.2154

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3365

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0998

كرون دنماركي DKK 1 0.2519

لاري جورجي GEL 1 0.6432

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

دولار كندا CAD 1 1.2804

دينار الكويت KWD 1 5.5741

رينجيت ماليزي MYR 1 0.4009

بيسو المكسيك MXN 1 0.0915

جنيه مصري EGP 1 0.0562

لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

كرون النرويج NOK 1 0.172

زلوتي بولندا PLN 1 0.3984

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

روبل روسي RUB 1 0.0244

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2976

دولار سنغافورة SGD 1 1.3036

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

دولار تايوان TWD 1 0.0573

ليرة تركيا TRY 1 0.0903

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1109

كرون التشيك CZK 1 0.0788

يوان الصين CNY 1 0.2533

جنيه إنكلترا GBP 1 2.1065

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4974

كرون السويد SEK 1 0.165

فرنك سويسرا CHF 1 1.8743

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1395

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.3234

بيسو تشيلي CLP 100 0.2147

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004