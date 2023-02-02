البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 2 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091
أورو EUR 1 1.8735
دولار أسترالي AUD 1 1.2154
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3365
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0998
كرون دنماركي DKK 1 0.2519
لاري جورجي GEL 1 0.6432
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168
دولار كندا CAD 1 1.2804
دينار الكويت KWD 1 5.5741
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4009
بيسو المكسيك MXN 1 0.0915
جنيه مصري EGP 1 0.0562
لاي مولدوفا MDL 1 0.0906
كرون النرويج NOK 1 0.172
زلوتي بولندا PLN 1 0.3984
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.0244
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2976
دولار سنغافورة SGD 1 1.3036
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649
دولار تايوان TWD 1 0.0573
ليرة تركيا TRY 1 0.0903
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1109
كرون التشيك CZK 1 0.0788
يوان الصين CNY 1 0.2533
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1065
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4974
كرون السويد SEK 1 0.165
فرنك سويسرا CHF 1 1.8743
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1395
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.3234
بيسو تشيلي CLP 100 0.2147
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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