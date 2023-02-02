الرئيس إلهام علييف يلتقي مستشارة نائب وزير الخارجية الأمريكي
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٥]
باكو، 2 فبراير، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 2 فبراير مستشارة نائب وزير الخارجية الأمريكي لدبلوماسية الطاقة السيدة لورا لوكسمان.
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