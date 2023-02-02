  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي يزور أذربيجان

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٩]
    وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي يزور أذربيجان

    روما، 2 فبراير، (أذرتاج)

    سيزور وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه من المقرر ان يشارك الوزير الإيطالي في الاجتماع الوزاري ضمن المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

    يذكر أن الاجتماع الوزاري التاسع في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي سيعقد في باكو في 3 فبراير. وسيتم مناقشة آفاق توسعة ممر الغاز الجنوبي في الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء من مختلف الدول وممثلو شركات الطاقة العالمية ومسؤولون آخرون.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٣]
    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٤]
    برميل من "آذري لايت" يباع 86.41 دولار
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٥‎]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٩]
    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك