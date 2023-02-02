وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٩]
روما، 2 فبراير، (أذرتاج)
سيزور وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أنه من المقرر ان يشارك الوزير الإيطالي في الاجتماع الوزاري ضمن المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.
يذكر أن الاجتماع الوزاري التاسع في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي سيعقد في باكو في 3 فبراير. وسيتم مناقشة آفاق توسعة ممر الغاز الجنوبي في الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء من مختلف الدول وممثلو شركات الطاقة العالمية ومسؤولون آخرون.
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