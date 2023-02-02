الرئيس الجزائري يتسلم أوراق اعتماد السفير الاذربيجاني

باكو، 2 فبراير، (أذرتاج)

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون أوراق اعتماد السفير الأذربيجاني تورال رضايف.

أفادت وكالة أذرتاج أن السفير نقل تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى رئيس دولة الجزائر.

كما طلب الرئيس عبد المجيد تبون نقل تحياته وصادق تمنياته إلى الرئيس الاذربيجاني.

وأكد الرئيس الجزائري أن مرحلة جديدة قد بدأت في تطور العلاقات بين البلدين وتمنى للدبلوماسي الأذربيجاني التوفيق في عمله.

وقال السفير إن هناك إمكانات كبيرة لتنمية التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة، مشيرا إلى أن المندوبية الدبلوماسية الاذربيجانية ستعمل في هذا الاتجاه.

وحضر الحفل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.