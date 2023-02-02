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    بحث التعاون في مجال دعم الأعمال المحلية بين بي بي وكوبيا

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
    بحث التعاون في مجال دعم الأعمال المحلية بين بي بي وكوبيا

    باكو، 2 فبراير، (أذرتاج)

    تم عقد اجتماع بين رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف ونائب رئيس شركة "بي بي" للاتصالات والعلاقات الخارجية في منطقة بحر الخزر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن "كوبيا" انه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التعاون في مجال دعم تنمية الأعمال المحلية وإمكانيات تنفيذ مشاريع مشتركة مع كوبيا ومبادرات ريادة الأعمال الاجتماعية في هذا الاتجاه.

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