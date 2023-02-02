أذربيجان تشارك في قمة İstanbul Fintech Week الرابعة

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

ستعقد الدورة الرابعة لـقمة İstanbul Fintech Week هي أول واكبر تظاهرة دولية عالمية في مجال تقنيات التمويل في تركيا في 9-8 فبراير. ستقام خلال القمة أكثر من 50 حلقة نقاش. ستشارك فيها وفود أذربيجان ورومانيا وليتوانيا.

أفادت أذرتاج ان ممثلي ماستيركارد في أذربيجان هم الآخرون سيشاركون في القمة.