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    أذربيجان تشارك في قمة İstanbul Fintech Week الرابعة

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٩]
    أذربيجان تشارك في قمة İstanbul Fintech Week الرابعة

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    ستعقد الدورة الرابعة لـقمة İstanbul Fintech Week هي أول واكبر تظاهرة دولية عالمية في مجال تقنيات التمويل في تركيا في 9-8 فبراير. ستقام خلال القمة أكثر من 50 حلقة نقاش. ستشارك فيها وفود أذربيجان ورومانيا وليتوانيا.

    أفادت أذرتاج ان ممثلي ماستيركارد في أذربيجان هم الآخرون سيشاركون في القمة.

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