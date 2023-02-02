أذربيجان تشارك في قمة İstanbul Fintech Week الرابعة
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٠٩]
باكو، 2 فبراير (أذرتاج)
ستعقد الدورة الرابعة لـقمة İstanbul Fintech Week هي أول واكبر تظاهرة دولية عالمية في مجال تقنيات التمويل في تركيا في 9-8 فبراير. ستقام خلال القمة أكثر من 50 حلقة نقاش. ستشارك فيها وفود أذربيجان ورومانيا وليتوانيا.
أفادت أذرتاج ان ممثلي ماستيركارد في أذربيجان هم الآخرون سيشاركون في القمة.
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