رئيس رومانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان

باكو، 2 فبراير، (اذرتاج)

وصل رئيس رومانيا كلاوس يوهانس في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان في 2 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف المزين باعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين.