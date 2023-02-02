الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 17 حالة حريق و 5 حالات حرجة وحالة حادث انفجار وحالة حادث مروري على خط سكة الحديد تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 6 أشخاص وبينهم قاصران. وأصيب شخص بجروح حريق جراء انفجار وقع في مبنى سكني ذو خمسة طوابق بحي نسيمي للعاصمة باكو فيما انتشلت جثة شخص مدهوس بقطار على خط سكة الحديد في أراضي حي قراداغ للعاصمة باكو.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.