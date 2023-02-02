الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تملك إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

تملك أذربيجان إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة في البر وفي القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر وكذلك في الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع مستشارة نائب وزير الخارجية الأمريكي في شئون دبلوماسية الطاقة لاورا لوخمان.

وأشار الرئيس الاذربيجاني الى أهمية الاجتماع الوزاري الأول في إطار المجلس الاستشاري للطاقة الخضراء والاجتماع الأول للجنة الرئاسية المعنية بتنفيذ "اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر". قيل ان كلا الاجتماعين متكاملان.