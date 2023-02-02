لاروا لوخمان: أذربيجان تقدم اسهامات جذرية في إمداد أوروبا بالطاقة عبر ممر الغاز الجنوبي

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

تقدم أذربيجان اسهامات جذرية في إمداد أوروبا بالطاقة عبر ممر الغاز الجنوبي.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها مستشارة نائب وزير الخارجية الأمريكي في شئون دبلوماسية الطاقة لاورا لوخمان في لقائها مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في باكو.

اضافت الضيفة الامريكية انه نشأت آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بفضل الأسس التي أقامها ممر الغاز الجنوبي. تلعب أذربيجان دورا مهما في تنفيذ هذه المشاريع.

هنأت لاورا لوخمان الرئيس الاذربيجانيَ بمناسبة توقيع اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الخضراء بين حكومات أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا.

إن الدعم المتواصل من الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي لقي إشادة. اعرب الجانبان عن امتنانهما للتعاون الناجح في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة الامريكية وأذربيجان.