استعراض إمكانيات نشاط شركة "آكوا باور" في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائل جباروف مع رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية محمد أبونيان.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزير جباروف قوله ان الطرفين ناقشا سبل التنمية على أساس مفهوم الطاقة الخضراء والمشاريع المنفذة والمخططة من قبل الشركة في أذربيجان. استعرض الجانبان إمكانيات النشاط في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.