باكو، 2 فبراير، (أذرتاج)

أقيم اليوم 2 فبراير حفل استقبال رسمي لرئيس رومانيا كلاوس يوهانس الذي يقوم بزيارة رسمية الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في ميدان مزين بإعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس الروماني.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقبال الرئيس الروماني كلاوس يوهانس.

رحب رئيس حرس الشرف برئيس رومانيا.

ورحب الرئيس الروماني بجنود أذربيجان.

واستعرض الرئيس إلهام علييف ورئيس رومانيا كلاوس يوهانس حرس الشرف.

تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وقدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

ثم استعرض حرس الشرف امام الرئيسين تحت أصداء النشيد العسكري.

ثم التقطت صورة رسمية للرئيسين.