فيينا تعلن 4 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم - الخارجية النمساوية

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، تصنيف أربعة دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب فيهم.

وكتبت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الخميس: "قام دبلوماسيان من السفارة الروسية بإجراءات تتنافى مع صفتهما كدبلوماسيين، ولذلك تم إعلانهما أشخاصا غير مرغوب فيهم وفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وتابعت "قام دبلوماسيان من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة بإجراءات تتعارض مع الاتفاقية الخاصة بالمقر، وفي هذا الصدد، طُلب منهم أيضا مغادرة أراضي جمهورية النمسا".

ووفقا للخارجية النمساوية سيتعين على الدبلوماسيين الروس مغادرة أراضي البلاد بحلول 8 فبراير /شباط الجاري.

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات النمساوية طرد ثلاثة موظفين من السفارة الروسية في فيينا وموظف واحد في القنصلية العامة الروسية في سالزبورغ.

مصدر: تاس