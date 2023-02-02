الإيسيسكو تشارك في ملتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في ملتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية، الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت أعمال الملتقى اليوم الخميس (2 فبراير 2023)، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بكلمة ألقاها السيد ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي في المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، أعقبتها كلمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وتلتها كلمة الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ثم كلمة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

ومثل الإيسيسكو في الملتقى عبر تقنية الاتصال المرئي، الدكتور مجدي حاج إبراهيم، رئيس مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث ألقى مداخلة بعنوان: "جهود الإيسيسكو في تعزيز الحضور الدولي للغة العربية"، استعرض خلالها أبرز إسهامات المنظمة للنهوض باللغة العربية وخدمتها في جميع الميادين، وتعزيز حضورها على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

وأكد أنه من منطَلَق رؤية الإيسيسكو الجديدة ووعيها بأهمّية اللغة العربية، تحرص المنظمة على مواصلة العمل وتبني تقنيات وبرمجيات وطرق وأساليب حديثة وإمكانات مادية وطاقات بشرية، من أجل نشر لغة الضاد في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الإسهامات الغزيرة التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية باللغة العربية في تعزيز مكانتها وإثراء التنوع الثقافي واللغوي والإنتاج المعرفي من خلالها.