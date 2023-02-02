لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان ورومانيا

باكو، 2 فبراير، أذرتاج عقد في 2 فبراير بعد حفل الاستقبال الرسمي لقاء على انفراد بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورومانيا كلاؤس يوهانيس. والتقطت صور تذكارية لرئيسي الدولتين قبل اللقاء.

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