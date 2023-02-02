لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان ورومانيا
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٩]
باكو، 2 فبراير، أذرتاج
عقد في 2 فبراير بعد حفل الاستقبال الرسمي لقاء على انفراد بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورومانيا كلاؤس يوهانيس.
والتقطت صور تذكارية لرئيسي الدولتين قبل اللقاء.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٣١]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٢٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٢]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٣٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٦]
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤١]
٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٣٥]
٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٤٨]
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٤]
٣١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك