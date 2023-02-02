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    لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان ورومانيا

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 2 فبراير، أذرتاج

    عقد في 2 فبراير لقاء موسع بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورومانيا كلاؤس يوهانيس.

    والتقطت صور تذكارية لرئيسي الدولتين قبل اللقاء.

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