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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٣١]

    باكو، 2 فبراير، أذرتاج

    ادلى رئيسا جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورومانيا بحديثين صحفيين في 2 فبراير.

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    رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين