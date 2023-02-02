رئيسا أذربيجان ورومانيا يدليان بحديثين صحيين

باكو، 2 فبراير، أذرتاج ادلى رئيسا جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورومانيا بحديثين صحفيين في 2 فبراير.

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