مأدبة رسمية على شرف الرئيس الروماني

باكو، 2 فبراير (أذرتاج) أقيمت مأدبة رسمية باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على شرف الرئيس الروماني كلاوس يوهانس الذي يزور باكو حاليا.

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