مأدبة رسمية على شرف الرئيس الروماني
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٠٣]
باكو، 2 فبراير (أذرتاج)
أقيمت مأدبة رسمية باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على شرف الرئيس الروماني كلاوس يوهانس الذي يزور باكو حاليا.
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