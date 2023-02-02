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    مأدبة رسمية على شرف الرئيس الروماني

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٠٣]
    مأدبة رسمية على شرف الرئيس الروماني

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    أقيمت مأدبة رسمية باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على شرف الرئيس الروماني كلاوس يوهانس الذي يزور باكو حاليا.

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