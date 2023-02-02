الرئيس الأذربيجاني: الوثيقة التي تم توقيعها في بوخارست تفتح آفاقًا جديدة أمامنا

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

"لقد أجرينا مناقشات جيدة للغاية مع رئيس رومانيا حول مجموعة واسعة من المسائل في جدول أعمالنا الثنائي، ومرة أخرى، أكدنا الأهمية الاستراتيجية لعلاقتنا. نتقدم باعتبارنا شريكين استراتيجيين الى الأمام ."

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقاء موسع جمعه مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس بباكو.

أضاف الرئيس قائلا: "لدي ذكريات جيدة جدًا عن زيارتي إلى بوخارست الشهر الماضي، وبالطبع، تفتح الوثيقة التي تم توقيعها في بوخارست آفاقًا جديدة أمامنا".