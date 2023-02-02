الرئيس إلهام علييف: التعاون بين رومانيا وأذربيجان يدخل مرحلة جديدة

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

إن الطاقة ليست فقط في مركز العلاقات الرومانية الأذربيجانية، فحسب بل هي محور جدول الأعمال العالمي ككل أيضا. قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي مشترك مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس إن شركة النفط الأذربيجانية "سوكار" تعمل منذ سنوات عديدة في رومانيا، مع أكثر من 70 محطة وقود والعديد من مستودعات الوقود.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني.

قال الرئيس: "نشاط سوكار في رومانيا له بالفعل تاريخ جيد للغاية. الآن تعاوننا يدخل مرحلة جديدة. أثناء زيارتي بوخارست، تم التوقيع على اتفاقية بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى رومانيا. وهكذا، سيصل الغاز الأذربيجاني إلى وجهة جديدة في أوروبا. في موازاة ذلك، باستخدام المنشآت الرومانية، سيتم نقل الغاز الأذربيجاني إلى دول أوروبية أخرى."