  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    52 وفدا من اجتماع منظمة الامن والتعاون الأوروبي يدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٥‎١]
    52 وفدا من اجتماع منظمة الامن والتعاون الأوروبي يدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    ناقش اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في اجتماعه في 2 فبراير مسألة متعلقة بالهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران.

    أفادت أذرتاج ان 52 وفدا استنكر هذا الهجوم الغاشم معربين عن مواساتهم لأسرة المواطن الاذربيجاني الذي قُتل جراء الهجوم وناشدوا التحقيق العاجل للحادث.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢٢:٤٩]
    رئيس رومانيا: غدا ستوقع رومغاز وسوكار اتفاقية جديدة
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢٢:٣٦]
    كلاوس يوهانس: عازمون على تعزيز شراكتنا
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف: التعاون بين رومانيا وأذربيجان يدخل مرحلة جديدة
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:١٠]
    الرئيس الأذربيجاني: الوثيقة التي تم توقيعها في بوخارست تفتح آفاقًا جديدة أمامنا