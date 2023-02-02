52 وفدا من اجتماع منظمة الامن والتعاون الأوروبي يدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٥١]
باكو، 2 فبراير (أذرتاج)
ناقش اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في اجتماعه في 2 فبراير مسألة متعلقة بالهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران.
أفادت أذرتاج ان 52 وفدا استنكر هذا الهجوم الغاشم معربين عن مواساتهم لأسرة المواطن الاذربيجاني الذي قُتل جراء الهجوم وناشدوا التحقيق العاجل للحادث.
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