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    سياسة


    كلاوس يوهانس: عازمون على تعزيز شراكتنا

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢٢:٣٦]
    كلاوس يوهانس: عازمون على تعزيز شراكتنا

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    جرت بيننا مناقشة طويلة بالكاد. لكن اعتبر ان هذا كان ضروريا جدا.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في كلمة ألقاها في لقاء موسع جمعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 2 فبراير.

    أكد "ان كلينا عازمان على تعزيز شراكتنا ونريد احراء احسن نتائج."

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